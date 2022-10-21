Александра Афонина: "С ЖКХ надо разбираться вместе"

Региональный координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя" проведет несколько семинаров на тему "Просто о ЖКХ".

Для объективного и исчерпывающего информирования избирателей в рамках партпроектов "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя" по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в мероприятии примут участие депутаты "Единой России". Нам удалось взять интервью у организатора, чтобы узнать о предстоящем мероприятии подробно.

В чем цель предстоящего семинара, и какая целевая аудитория?

– "Просто о ЖКХ" прежде всего для тех, кто хочет разобраться в этом вопросе. В этот раз семинар пройдёт для народных избранников. Им достаточно часто приходится разбираться в хитросплетениях "коммуналки". Отмечу, что этот курс нацелен на широкую аудиторию. "Просто о ЖКХ" – это уже настоящий клуб тех, кому не все равно за что они платят. Любой желающий может присоединиться к работе нашего клуба. Специально для жителей республики мы разработали несколько курсов: есть курс для депутатов, куда приглашаются все заинтересованные, независимо от партийной принадлежности, для советов многоквартирных домов, для председателей ТСЖ, есть курс и для тех, кто только собирается создать в своём доме Совет.

Согласны ли вы с тем, что крайне важно информировать людей об их правах в сфере ЖКХ, проводить активную просветительскую работу?