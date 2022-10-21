Более тысячи пар теплых вязаных носков готовы передать для мобилизованных из Коми

Неравнодушные жители, общественные организации и предприятия Республики Коми продолжают оказывать дополнительную поддержку призванным по частичной мобилизации.
В Волонтерский центр партии "Единая Россия" обратился уроженец Республики Коми, генеральный директор компании ООО "СВ Трейд" Семен Шуктомов с предложением предоставить большой объем теплых вещей для мобилизованных. Несмотря на то, что предприятие находится в другом регионе, он принял решение протянуть руку помощи мобилизованным из родного края.
"Мы занимаемся переработкой шерсти и производством пряжи, а также производством вязаных изделий. Мне позвонили из фонда "Добрая Республика" и объяснили, что собираются закупить соответствующие товары. Поскольку очень важно сейчас обеспечить всем необходимым ребят, которые нас защищают, мы решили просто-напросто не продавать, а передать эти товары безвозмездно. Доставить планируем более тысячи пар вязаных изделий", – рассказал Семен Шуктомов.
Напомним, что для дополнительной поддержки призванных по частичной мобилизации фонд "Добрая Республика" объявил сбор средств. На эти денежные средства будет приобретено дополнительное снаряжение и средства первой необходимости для призванных по частичной мобилизации.
Реквизиты для перечисления указаны ниже:
Получатель платежа:
ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980
Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк
Назначение платежа для физических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта".
Назначение платежа для юридических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН".