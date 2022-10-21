Более тысячи пар теплых вязаных носков готовы передать для мобилизованных из Коми

"Мы занимаемся переработкой шерсти и производством пряжи, а также производством вязаных изделий. Мне позвонили из фонда "Добрая Республика" и объяснили, что собираются закупить соответствующие товары. Поскольку очень важно сейчас обеспечить всем необходимым ребят, которые нас защищают, мы решили просто-напросто не продавать, а передать эти товары безвозмездно. Доставить планируем более тысячи пар вязаных изделий", – рассказал Семен Шуктомов.

В Волонтерский центр партии "Единая Россия" обратился уроженец Республики Коми, генеральный директор компании ООО "СВ Трейд" Семен Шуктомов с предложением предоставить большой объем теплых вещей для мобилизованных. Несмотря на то, что предприятие находится в другом регионе, он принял решение протянуть руку помощи мобилизованным из родного края.

Неравнодушные жители, общественные организации и предприятия Республики Коми продолжают оказывать дополнительную поддержку призванным по частичной мобилизации.

Напомним, что для дополнительной поддержки призванных по частичной мобилизации фонд "Добрая Республика" объявил сбор средств. На эти денежные средства будет приобретено дополнительное снаряжение и средства первой необходимости для призванных по частичной мобилизации.

Реквизиты для перечисления указаны ниже:

Получатель платежа:

ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"

ИНН 1101171396/КПП 110101001

ОГРН 1211100001980

Счет в Сбербанке:

Р/с: 40701 810 1 28000000053

К/с: 30101810400000000640

БИК 048702640

Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк

Назначение платежа для физических лиц:

" Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта".