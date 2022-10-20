В российской лаборатории протестируют устройства новых брендов по 250 параметрам

Обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования открывает МегаФон. Это единственная в стране радиолаборатория, которая изучает работу электроники в российской мобильной сети. В новой лаборатории увеличено количество тестовых зон, что необходимо с учетом роста числа новых брендов на отечественном рынке.

В центре, расположенном в Санкт-Петербурге, специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети. В розницу МегаФона все устройства попадают только после тестирования – это исключает некорректную работу и даёт абонентам возможность использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.