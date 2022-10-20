В Сыктывкаре еще трем семьям мобилизованных оказали поддержку

В момент, когда призванные по частичной мобилизации из Республики Коми отстаивают интересы страны, их близкие нуждаются в заботе. В штаб "Мы Вместе" продолжают обращаться молодые мамы, чьи мужья были призваны. В свою очередь к отработке этих заявок подключается Волонтерский центр партии "Единая Россия". Всем семьям оказывается необходимая помощь и предоставляются детские принадлежности.

Напомним, что всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Коми Владимира Уйба.

Молодая мама из Эжвинского района Арина сообщила, что её мужа призвали в сентябре, в семье один ребенок в возрасте 1 года и 10 мес. На просьбу Арины откликнулись в Волонтерском центре партии "Единая Россия". Необходимые вещи ей доставила депутат Совета города Сыктывкара Светлана Литвина.

В свою очередь у Юлии мобилизовали мужа и свекра. В настоящее время девушка в декрете. Она также направила обращение в Волонтерский центр "Единой России". Детские принадлежности и питание ей передала заместитель Секретаря Коми РО Партии, руководитель региональной Общественной приемной, председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

Схожая поддержка была оказана и семье Виктории. Мать 11-месячного ребенка попросила помочь с памперсами и пюре для малыша. Все это молодой маме доставила депутат Совета города Сыктывкара, региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Валентина Братусь.