Сыктывкар готов к отопительному сезону

За лето в городе заменили 7200 метров тепловых сетей
18 октября в администрации Сыктывкара прошла пресс-конференция, на которой с отчетами выступили представители ресурсных организаций столицы. Одним из главных участников встречи стал Яшар Гусейнов — технический директор Сыктывкарских тепловых сетей. В 2022 году "Т Плюс" проделал колоссальную работу по реконструкции теплотрасс.
— Работы по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объеме. Провели капитальный ремонт оборудования в 17 котельных, все они в нужном количестве обеспечены основным и резервным топливом. Источники электроснабжения также в исправном состоянии. 436 километров тепловых сетей прошли гидравлические испытания, устранен 61 дефект, — сообщил Яшар Гусейнов.
К началу отопительного сезона "Т Плюс" обновила в Сыктывкаре 7200 метров теплотрасс. Полностью заменили 2308 метра, еще 4892 метра отремонтировали. Самые крупные перекладки шли в центре города: на Первомайской и Советской.
После ремонтных работ территории благоустраивают, в этом году уложили почти 4000 квадратных метра асфальта. Как отметил вице-мэр Александр Можегов, асфальтирование происходит не заплатками, а от бордюра до бордюра.
Также технический директор "Т Плюс" ответил на вопросы журналистов. Один из них касался недавнего случая, когда для ремонта труб пришлось вскрыть новый асфальт на улице Куратова.
— Этот участок теплотрассы летом успешно выдержал испытания высоким давлением и никаких подозрений не вызвал. Но при подаче тепла в дома проявился дефект. Полностью исключить такие ситуации, к сожалению, не получится. Но мы внедрим дополнительные методы контроля, чтобы снизить их вероятность. В следующем году планируем обследовать трубы изнутри с помощью робота-диагноста, — рассказал Яшар Гусейнов.
Еще один важный вопрос — длительность ремонтных работ. Сыктывкарцы часто выражают недовольство тем, что тепловики не укладываются в обещанный срок.
— Иногда после вскрытия асфальта становится ясно, что объем работ будет больше, чем планировали изначально. Например, что придется заменить не только участок трубы, но и опору или арматуру. А это означает дополнительное время на закупку материалов, изменение графика работ техники и бригад. Все это приводит к продлению сроков работ. При ремонте подземных коммуникаций это неизбежный момент, — пояснил представитель "Т Плюс".
Также многих сыктывкарцев беспокоят “парящие колодцы”. Они считают, что это признак утечки воды, которая отражается на коммунальных платежках. Яшар Гусейнов пояснил, что любая вода, которая попадает в ливневую канализацию, нагревается от тепловых сетей и начинает испаряться. А жители платят только за тот ресурс, который фактически потребили.
Планы по реконструкции тепловых сетей на 2023 год:
— улица Советская: от дома №10 до дома №20;
— улица Ленина: от улицы Куратова до улицы Домны Каликовой;
— улица Первомайская: от дома №68 до дома №83.
Всего будет обновлено 7847 метров тепловых сетей.
В 2022 году после ремонтных работ переложили почти 4000 метров асфальто-дорожного покрытия.
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