Сыктывкар готов к отопительному сезону

За лето в городе заменили 7200 метров тепловых сетей

18 октября в администрации Сыктывкара прошла пресс-конференция, на которой с отчетами выступили представители ресурсных организаций столицы. Одним из главных участников встречи стал Яшар Гусейнов — технический директор Сыктывкарских тепловых сетей. В 2022 году "Т Плюс" проделал колоссальную работу по реконструкции теплотрасс.

— Работы по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объеме. Провели капитальный ремонт оборудования в 17 котельных, все они в нужном количестве обеспечены основным и резервным топливом. Источники электроснабжения также в исправном состоянии. 436 километров тепловых сетей прошли гидравлические испытания, устранен 61 дефект, — сообщил Яшар Гусейнов.

К началу отопительного сезона "Т Плюс" обновила в Сыктывкаре 7200 метров теплотрасс. Полностью заменили 2308 метра, еще 4892 метра отремонтировали. Самые крупные перекладки шли в центре города: на Первомайской и Советской.

После ремонтных работ территории благоустраивают, в этом году уложили почти 4000 квадратных метра асфальта. Как отметил вице-мэр Александр Можегов, асфальтирование происходит не заплатками, а от бордюра до бордюра.

Также технический директор "Т Плюс" ответил на вопросы журналистов. Один из них касался недавнего случая, когда для ремонта труб пришлось вскрыть новый асфальт на улице Куратова.