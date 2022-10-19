В Коми завершено расследование смертельного ДТП с лосем

В Трудинспекции Коми завершили расследование аварии, где погиб ведущий эксперт управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми Олег Золотов.

Напомним, от удара о лося мужчина получил не совместимые с жизнью травмы, как и животное. За расследование случая взялась Трудинспекция, которой удалось установить причины и обстоятельства ДТП, а также ответственных за произошедшее. Случай квалифицировали как связанный с производством.