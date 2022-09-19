В Коми водитель врезался в лося и погиб

18 сентября в Коми произошла смертельная авария. Причиной гибели человека стал лось. Об этом сообщает "Комиинформ".

Это случилось в темное время суток на 27 километре трассы Ухта-Сыктывкар, рядом с поселком Веселый Кут. Внезапно перед водителем "Нивы" на дорогу выскочил лось. Мужчине 1976 года рождения не удалось уйти от столкновения и он протаранил животное.