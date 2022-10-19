Надежда Дорофеева навестила беженцев, проживающих в пункте временного размещения

Депутат Госсовета убедилась в хороших условиях размещения людей и передала им продукты питания, питьевую воду и одежду

Члены партии "Единая Россия" в очередной раз проявили заботу о гражданах, проживающих в ПВР. По просьбам беженцев им доставили необходимые продукты: чистую питьевую воду, консервированные овощи, муку и крупы; бытовые принадлежности, а также теплую одежду для взрослых и детей, собранную благотворительным фондом "Сила-жизни".

Все это привезли партийцы "Единой России": заместитель Секретаря Коми РО Партии, руководитель региональной Общественной приемной, председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Надежда Дорофеева; заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова, а также депутат Совета города Сыктывкара Дмитрий Ильин.

"Буквально неделю назад были здесь. Сегодня привезли очередную партию продуктов. Наши друзья, проживающие в ПВР очень любят выпекать. Будем ждать, когда они угостят нас своими кулинарными изделиями. Кроме того, впереди зима – мы доставили одежду, надеемся, что каждый найдет себе нужную теплую вещь. Сотрудничество будем продолжать", – рассказала Ольга Сычугова.

Депутат Госсовета Надежда Дорофеева не только убедилась в комфортных условиях размещения беженцев, но и рекомендовала им в случае возникновения любых жизненных вопросов обращаться к ней напрямую.