Жене мобилизованного волонтеры доставили детские принадлежности и подарки на День рождения

Волонтеры "Единой России" продолжают оказывать всестороннюю поддержку семьям призванных по частичной мобилизации. Напомним, что Секретарь Коми РО Партии,

От жительницы Сыктывкара Светланы поступило обращение, что ее мужа мобилизовали 25 сентября. Единовременная выплата уйдет на кредиты. А у них двое детей (10 и 1,7 лет). У семьи Светланы есть потребность в памперсах и детском питании.

На призыв о помощи оперативно отреагировали в Волонтерском центре "Единой России". Выяснилось, что в день доставки у Светланы был День рождения. Руководством Волонтерского центра было принято решение передать матери двоих детей необходимые вещи, а также, в честь праздника вручить приятные подарки, цветы, торт, и канцелярские принадлежности для детей.