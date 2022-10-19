Жене мобилизованного волонтеры доставили детские принадлежности и подарки на День рождения

Волонтеры "Единой России" продолжают оказывать всестороннюю поддержку семьям призванных по частичной мобилизации. Напомним, что Секретарь Коми РО Партии,
От жительницы Сыктывкара Светланы поступило обращение, что ее мужа мобилизовали 25 сентября. Единовременная выплата уйдет на кредиты. А у них двое детей (10 и 1,7 лет). У семьи Светланы есть потребность в памперсах и детском питании.
На призыв о помощи оперативно отреагировали в Волонтерском центре "Единой России". Выяснилось, что в день доставки у Светланы был День рождения. Руководством Волонтерского центра было принято решение передать матери двоих детей необходимые вещи, а также, в честь праздника вручить приятные подарки, цветы, торт, и канцелярские принадлежности для детей.
"В первую очередь семьи поддерживаем своей заботой, а каждое обращение прорабатываем индивидуально с выездом на дом. Конечно, мы не могли проигнорировать такое важное для нее событие и вручили букет цветов. Благодаря таким женщинам как Светлана, которая воспитывает двоих сыновей, наши солдаты могут быть уверены в надежности тыла. Также хочу еще раз напомнить, что в каждом местном отделении по поручению Главы Коми Владимира Уйба открыт пункт приема дополнительного снаряжения для мобилизованных", – отметила заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова.
Реклама. "Единая Россия"