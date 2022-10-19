"Он загрыз двух собак": жители поселка в Коми боятся выходить на улицу из-за волка

В одном из поселков Коми начал орудовать волк. Как сообщают местные жители, зверь загрыз уже две собаки. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Напомним, в поселке городского типа Синдор появился волк. По словам местных, зверь приходит с окраин поселка и разгуливает прямо в центре.

“Волк ходит уже с воскресенья, как я знаю, но некоторые пишут ,что он появился уже давно. Зверь унес две собаки точно, одну прямо на глазах хозяйки. Моего питомца покусали, пока та защищала более мелкую собачку во дворе”, — сообщила Наталья Канева.

По словам местных жителей, администрация не торопится предпринимать какие-то меры.