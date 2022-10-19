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"Он загрыз двух собак": жители поселка в Коми боятся выходить на улицу из-за волка

"Он загрыз двух собак": жители поселка в Коми боятся выходить на улицу из-за волкаСкриншот с видео очевидца

В одном из поселков Коми начал орудовать волк. Как сообщают местные жители, зверь загрыз уже две собаки. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Напомним, в поселке городского типа Синдор появился волк. По словам местных, зверь приходит с окраин поселка и разгуливает прямо в центре.  

“Волк ходит уже с воскресенья, как я знаю, но некоторые пишут ,что он появился уже давно. Зверь унес две собаки точно, одну прямо на глазах хозяйки. Моего питомца покусали, пока та защищала более мелкую собачку во дворе”, — сообщила Наталья Канева.

По словам местных жителей, администрация не торопится предпринимать какие-то меры.

“А какие она меры предпримут? Звонили в 112, приезжал участковый. Сегодня, говорят, должен приехать и собирать письменные заявления,но пока суть да дело”, — поделилась Наталья.

“Люди уже начали обращаться в МЧС, приезжал участковый. Сказал, такое быстро не решается, якобы к концу месяца может, что-нибудь сделают, но за 10 дней уже может случиться непоправимое”, — беспокоится другая жительница поселка.

Недавно волк напал на автомобиль с людьми.

“Он кидался на машину, совсем не боится людей”, — рассказала жительница Синдора. 

Люди живут в страхе. Они боятся выпускать своих детей на улицу в темное время суток. 

“Слава богу, он еще не нападал на людей, но в поселке живут дети и они гуляют по вечерам, страшно за детей, надеюсь, родители контролируют”, — отметила жительница поселка.

“Сейчас темнеет рано. Люди с работы идут — уже темно. Девушка собаку выгуливала после работы и увидела волка, который стоял в 10 метрах от дома”, — прокомментировала Наталья Канева. 

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