В Коми волк разгуливает по улицам поселка и ест собак

Жителей поселка Синдор в Княжпогостском районе уже два дня пугает волк. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает БНК.

Местные заметили животное 16 октября. Хищник прямо на их глазах убил и утащил собаку. А вечером следующего дня зверь пришел прямо в центр поселка и направился к мужчине с питомцем, ни капли, не боясь его. Жители предполагают, что волк может быть чем-то болен.