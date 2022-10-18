В Коми волк разгуливает по улицам поселка и ест собак

Жителей поселка Синдор в Княжпогостском районе уже два дня пугает волк. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает БНК.
Местные заметили животное 16 октября. Хищник прямо на их глазах убил и утащил собаку. А вечером следующего дня зверь пришел прямо в центр поселка и направился к мужчине с питомцем, ни капли, не боясь его. Жители предполагают, что волк может быть чем-то болен.
В сети жители поселка отметили, что животное ходит по улицам еще с лета и многие привыкли, а собак стали прятать на ночь в сарае. Кто-то рассказал, что зверь часто заходит в один из дворов и предположил, что волк, скорее всего, стар и не может охотиться в лесу.