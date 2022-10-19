В Сыктывкаре срочно ищут доноров всех отрицательных групп крови

Республиканский центр крови заявил об остром дефиците нескольких групп в Сыктывкаре. Медики срочно ищут доноров.

Как сообщили в центре, сейчас в столице Коми недостаточно крови I+ группы, а также острая нехватка I-, II-, III-, IV- групп. Доноров указанных групп приглашают без записи с 9:00 до 12:00 каждый день, кроме выходных.