"Он замерзнет насмерть": пенсионер из Коми переживает вторую зиму без крыши в гнилом доме

Пенсионер, который всю зиму 2022 года жил в доме без крыши, все еще не смог получит новое жилье. Женщина, которая активно помогает выживать мужчине, рассказала, что администрация отказывается содействовать в восстановлении дома сельчанину. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с местной жительницей.
Напомним, в поселке Шошка с августа 2021 года 63-летний пенсионер вынужден жить за гранью нищеты в доме без крыши. Неравнодушные жители пытались помочь мужчине и много раз обращались в администрацию района с просьбой о переселении или замене крыши.
“Администрация в прошлом году меня посылала куда подальше. В этот раз я не стала к ней обращаться, тем более пенсионер готов уйти в зиму со сломанной крышей и погибнуть. Ну а нам остается только его поддерживать продуктами”, — поделила Любовь Трошева.
По словам женщины, к пенсионеру приходили местные депутаты, которые хотели восстановить ему пенсию.
“Они восстановил паспорт, не считаясь с личным временем и средствами. В итоге у пенсионера не хватило двух лет трудового стажа. Из-за халатности местного фельдшера кисть руки мужчины деформировалась и высохла. Поэтому он не смог работать”, — пояснила жительница села Шошка.
Чтобы починить крышу, женщина объявляла сбор средств. Все отчеты ведутся в группе "Сбор средств на ремонт крыши".
“Сейчас мы собрали только 6,5 тысяч рублей, нужно около 100 тысяч. Починить крышу хотел предприниматель из Сыктывкара. Но она недавно звонила и уже начала отнекиваться. Пришлось уговаривать”, — рассказала женщина.
К сожалению, сумму больше шести тысяч собрать пока не удалось.
“Никто не перечисляет. Да и добродетелей у пенсионера немного. Ко мне отношение очень плохое стало среди местных, ведь я их опозорила. Они так считают. Потому что я рассказала, про проблему в поселке с этим пенсионером. Вот сегодня меня выгнали из местного ларька, не стали ничего продавать. Пришлось обратись в полицию”, — сообщила Любовь Трошева.
Пенсионер несмотря на свою больную руку продолжает работать.
“Он не хочет оформлять инвалидность. Скрывает свою руку, чтоб звали на подработки. И работает, не как инвалид, а наравне со всеми. Он калымит за копейки, да за продукты. Дома почти не бывает, сейчас целыми днями клюкву собирает”, — прокомментировала женщина.
По словам женщины, пенсионеру в сельском магазине переставали продавать продукты.
“Ему ничего не будут продавать. Помрет с голоду, у нас ведь один ларек на 14 деревень. Он пока молчит, не жалуется — привык, что его унижают”, — рассказала Любовь Трошева.
Как сообщила женщина, мужчина сам никуда не обращается — не хочет никого беспокоить.
“Все ждут, когда он насмерть примерзнет к обледеневшей стене в своем доме. Это неприятная тема, но и обойти нельзя”, — заключила Любовь Трошева.