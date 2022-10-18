"Он замерзнет насмерть": пенсионер из Коми переживает вторую зиму без крыши в гнилом доме

Пенсионер, который всю зиму 2022 года жил в доме без крыши, все еще не смог получит новое жилье. Женщина, которая активно помогает выживать мужчине, рассказала, что администрация отказывается содействовать в восстановлении дома сельчанину. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с местной жительницей.

Напомним, в поселке Шошка с августа 2021 года 63-летний пенсионер вынужден жить за гранью нищеты в доме без крыши. Неравнодушные жители пытались помочь мужчине и много раз обращались в администрацию района с просьбой о переселении или замене крыши.

“Администрация в прошлом году меня посылала куда подальше. В этот раз я не стала к ней обращаться, тем более пенсионер готов уйти в зиму со сломанной крышей и погибнуть. Ну а нам остается только его поддерживать продуктами”, — поделила Любовь Трошева.

По словам женщины, к пенсионеру приходили местные депутаты, которые хотели восстановить ему пенсию.