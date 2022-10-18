Известного коми блогера обманули с ремонтом квадрокоптера

Известный этноблогер из Коми Генрих Немчинов уже около месяца ждет, когда починят его квадрокоптер для съемок видеоматериала. По завершению ремонта – коптер вернули, но уже не в полной комплектации. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Генрих давно занимается видеоблогерством. Каждый год, чтобы улучшать качество контента, он постоянно приобретает новое оборудование. Одной из излюбленных способов съемки Генриха – с воздуха с помощью квадрокоптера.

“Дело было еще летом. Мне сломали коптер ребята, которым я дал его для съемок видео. На спорт режиме, на скорости 60 км/ч врезались в дерево. Коптер упал. Сломалась подвеска для камеры. Пару винтов поцарапались, но коптер продолжал дальше летать с этими царапинами. После я приобрел новые пропеллеры. В любом случае нужно было заменить подвеску”, – делится блогер.

Генрих начал искать ремонтный центр, где могут починить его квадрокоптер. Нашел одну компанию и отнес на диагностику: