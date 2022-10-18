Известного коми блогера обманули с ремонтом квадрокоптера

Известный этноблогер из Коми Генрих Немчинов уже около месяца ждет, когда починят его квадрокоптер для съемок видеоматериала. По завершению ремонта – коптер вернули, но уже не в полной комплектации. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
Генрих давно занимается видеоблогерством. Каждый год, чтобы улучшать качество контента, он постоянно приобретает новое оборудование. Одной из излюбленных способов съемки Генриха – с воздуха с помощью квадрокоптера.
“Дело было еще летом. Мне сломали коптер ребята, которым я дал его для съемок видео. На спорт режиме, на скорости 60 км/ч врезались в дерево. Коптер упал. Сломалась подвеска для камеры. Пару винтов поцарапались, но коптер продолжал дальше летать с этими царапинами. После я приобрел новые пропеллеры. В любом случае нужно было заменить подвеску”, – делится блогер.
Генрих начал искать ремонтный центр, где могут починить его квадрокоптер. Нашел одну компанию и отнес на диагностику:
“Мне его очень долго диагностировали, пока к ним шла эта запчасть. В это время коптер был у меня. Потом, когда пришла у них запчасть, я сдал коптер им и новые пропеллеры, которые сам докупил взамен старых нерабочих”, – добавляет Генрих Немчинов.
Блогера заверили, что квадрокоптер починят очень быстро. Это “быстро” превратилось в месяц:
“Коптера нет, звонков нет. Я стал сам названивать. В течение месяца им звонил. Мне все время говорили, что скоро будет готово. В итоге через месяц мне сообщили, что он наконец-то готов”, – продолжает блогер.
Также Генрих отметил, что один раз ему позвонил мастер и сообщил, что ему могут вернуть коптер запчастями, а соберет он его сам. На что он, конечно же, не согласился.
“Через месяц мне все-таки выдали коптер, потому что я названивал. Вроде как починили. Я его не смог проверить. Вместе с коптером мне не вернули пропеллеры для него. Вернули только старые пропеллеры, которые разбились при том злополучном ударе. А запасные детали – новые пропеллеры, не вернули”, – подытожил блогер.
Генрих рассказал, что после того, как он начал снова названивать мастеру с вопросом о пропеллерах, мастер кинул его номер телефона в черный список.
Журналист “Про Города” связался с мастером и узнал, как все было:
“В квитанции не было прописано ничего о пропеллерах. У нас их попросту нет. Нам старые чужие запчасти не нужны. У нас своих новых полно”, – заявил мастер.
Блогер же сообщает обратное – квитанция у него на руках, в которой четко прописано, что он отдавал на ремонт квадрокоптер вместе с пропеллерами.
Сейчас Генрих решает, что ему делать дальше. Пока что он пытается разобраться с ремонтным центром мирным путем.