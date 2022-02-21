Коми рэп и бич-пакет: блогер снимает видео в Tik-Tok и Instagram о культуре родного края

Молодой парень из небольшого села в Ижмеском районе начал вести блог о культуре родного края. «Pro Город Сыктывкар» узнал, получается ли популяризовать Коми через смешные видео.
Генрих Немчинов родился в селе Брыкаланск Ижемского района. Он рассказал, что именно в местной школе он познакомился с культурой Коми края.
— Наша культура очень интересна людьми и тем, как отличается народ и язык в зависимости от района республики. К примеру, в Удорском районе песню «Моя Удора» в двух разных селах пели с отличием: где-то тянули ноты, где-то слова отличались, — рассказал молодой парень.
Парень завел свой блог шесть лет назад и за этом время у него успело появиться много интересных роликов. Например, про коми жвачку, коми рэп и коми бич-пакет.
— Каждый сам для себя решает, стоит учить культуру Коми или нет. Мне вот интересно, моим подписчикам тоже. Кому не нравится - пусть не учит. Главное, чтобы он не прожил неинтересную жизнь.
Сейчас у блогера 853 подписчика в Instagram, 3 930 на YouTube и 2148 в Tik Tok.
Генрих Немчинов отметил, что культура родного края дарит чувства и наполненость жизни.
— «Существовать» можно и без культуры, но только «существовать». Именно она нас отличает от роботов, — заключил блогер.