Коми рэп и бич-пакет: блогер снимает видео в Tik-Tok и Instagram о культуре родного края

Молодой парень из небольшого села в Ижмеском районе начал вести блог о культуре родного края. «Pro Город Сыктывкар» узнал, получается ли популяризовать Коми через смешные видео.

Генрих Немчинов родился в селе Брыкаланск Ижемского района. Он рассказал, что именно в местной школе он познакомился с культурой Коми края.

— Наша культура очень интересна людьми и тем, как отличается народ и язык в зависимости от района республики. К примеру, в Удорском районе песню «Моя Удора» в двух разных селах пели с отличием: где-то тянули ноты, где-то слова отличались, — рассказал молодой парень.

Парень завел свой блог шесть лет назад и за этом время у него успело появиться много интересных роликов. Например, про коми жвачку, коми рэп и коми бич-пакет.