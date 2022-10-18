За "Почтой России" предлагается закрепить исключительное право на доставку пенсий

Инициатива призвана поддержать национальную почтовую службу и сделать процесс доставки пенсий более стабильным и надежным. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму "Единая Россия".
Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с "Почтой России" занимаются частные компании. Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", — пояснил он.
Кроме того, частники избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще — в крупных городах и густонаселенных районах. Тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории, указал он.
"Делая "Почту России" единым оператором доставки пенсий, мы устраняем эту несправедливость и наводим порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов. А пенсионеры — дополнительные гарантии, что пенсия будет доставлена им вовремя и при любых обстоятельствах", — подчеркнул он.
"Соответствующими полномочиями "Почту России" нужно было наделить уже давно. Решающую роль здесь играет именно доверие людей. Уже сейчас многие пенсионеры регулярно пользуются услугами почты, получают пособия, оплачивают коммунальные услуги, выписывают интересующую корреспонденцию. Отмечу, что для многих населенных пунктов почтовые отделения – основной центр жизни, замещающий собой всю социальную инфраструктуру. Нельзя забывать и о том, что для нашей республики характерна территориальная удаленность сел и поселков, а благодаря наличию отделений почтовой связи даже в труднодоступных поселениях, граждане третьего возраста, проживающие там, смогут рассчитывать на своевременное получение пенсий", – прокомментировал первый заместитель Председателя Госсовета
Коми, заместитель Секретаря Коми РО Партии по вопросам координации работы с местными отделениями Александр Макаренко.
Напомним, ранее "Единая Россия" выступила с предложением о реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении функциональных возможностей "Почты России". Инициативу поддержал Президент Владимир Путин. Он поручил Кабмину обеспечить модернизацию более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности в 2022-2025 годах. В результате была сформирована программа, реализация которой находится на контроле "Единой России".
Отмечаем, что обеспечение граждан качественным доступом к услугам и товарам в сельской местности, в том числе с использованием инфраструктуры "Почты России" осуществляется в Республике Коми в рамках направления "Государство для человека" народной программы партии "Единая Россия".
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