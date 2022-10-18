За "Почтой России" предлагается закрепить исключительное право на доставку пенсий

Инициатива призвана поддержать национальную почтовую службу и сделать процесс доставки пенсий более стабильным и надежным. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму "Единая Россия".

Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с "Почтой России" занимаются частные компании. Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", — пояснил он.

Кроме того, частники избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще — в крупных городах и густонаселенных районах. Тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории, указал он.