Названы 17 популярных российских товаров со Знаком качества

Эксперты рассказали о товарах, которые получили Знак качества за последние три месяца. Их оказалось немало: сразу 17 наименований. Именно на эти марки стоит обратить внимание во время похода за продуктами. Как утверждают в Роскачестве, они не только сделаны в России, но и еще полностью натуральные.

За лето-осень 2022 года Знака качества удостоились следующие товары: