Названы 17 популярных российских товаров со Знаком качества

Эксперты рассказали о товарах, которые получили Знак качества за последние три месяца. Их оказалось немало: сразу 17 наименований. Именно на эти марки стоит обратить внимание во время похода за продуктами. Как утверждают в Роскачестве, они не только сделаны в России, но и еще полностью натуральные.
За лето-осень 2022 года Знака качества удостоились следующие товары:
- «Ашан», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2%
- «Сударыня», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2%
- «Алексеевское», цельное сгущенное молоко с сахаром, массовая доля жира 8,5%
- «Агросила», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2% (халяль)
- «Дальний луг», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2%
- «Мило-Любо», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2%
- «Каждый день», молоко питьевое ультрапастеризованное, массовая доля жира 3,2%
- «Милково», масло сливочное высшего сорта «Крестьянское» сладкосливочное несоленое, массовая доля жира 72,5%
Напомним, что намного чаще на полках магазинов можно найти не самые качественные товары. Особенно стоит опасаться растительного масла. А совсем недавно специалисты Роскачества подробно рассказали, каких марок следует избегать при выборе этого продукта.