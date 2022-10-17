В Роскачестве объяснили, какое растительное масло лучше обходить стороной

Более 90% жителей России ежедневно используют растительное масло. В Роскачестве провели исследование, которое определило лучшее масло и масло, которое может навредить здоровью людей.
Масла торговых марок Кубань, Благо, Алей KONAKO, Green Ray, Кубаночка, Империя солнца, Золотой стандарт по перекисному числу не соответствуют ни указанным на этикетке ГОСТам, ни указанному сорту. Жирно-кислотный состав товаров Green Ray, Кубань также не отвечает требованиям ГОСТа.
Повышенным требованиям Российской системы качества смогла соответствовать почти половина участников веерного исследования. Это товары под торговыми марками: Золотая Лейка, Знатное, Златожар, Злато, Затея, Домашнее, Добавкин, Д (Дикси), Горница, Волшебный край, Аннинское, Аведовъ, Globus (Глобус), ARO, 365 Дней, Солнечная линия, Раздолье, Подворье, Миладора, Южное солнце, Щедрое лето, Слобода, Светлица, Россиянка, Первым делом, Олейна, Лира, Лента, Кубанское любимое, Красная цена, Каролина, Каждый день, Веркино масло, Солнечный рай, Янтарь Алтай, Корона изобилия.
Российсий Знак качества смогли получить только эти марки: Знатное, Слобода, Златожар, Добавкин, Щедрое лето.
Всю информацию о найденных нарушениях направили в Роспотребнадзор.