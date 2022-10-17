В Роскачестве объяснили, какое растительное масло лучше обходить стороной

Более 90% жителей России ежедневно используют растительное масло. В Роскачестве провели исследование, которое определило лучшее масло и масло, которое может навредить здоровью людей.

Масла торговых марок Кубань, Благо, Алей KONAKO, Green Ray, Кубаночка, Империя солнца, Золотой стандарт по перекисному числу не соответствуют ни указанным на этикетке ГОСТам, ни указанному сорту. Жирно-кислотный состав товаров Green Ray, Кубань также не отвечает требованиям ГОСТа.