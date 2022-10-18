Василий Лобанов: Арсен Павлов-национальный герой, впитавший основы мужества на Коми-земле

В Ухте восстановили памятную доску, посвященную герою Донецкой Народной Республики Арсену Павлову.

Напомним, что в ночь в ночь с 5 на 6 октября ее разбил неизвестный. Уполномоченные органы разыскивают вандала. На эту тему ранее высказался депутат Совета города Ухты Леонид Красноперов. Он отметил, что вандалу не поможет маска, поскольку Ухта – небольшой город.

"Общество узнает этого "героя" и решит, как ему дальше жить среди людей", – заявил депутат.

Также на эту тему высказался депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов.