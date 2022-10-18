Василий Лобанов: Арсен Павлов-национальный герой, впитавший основы мужества на Коми-земле

В Ухте восстановили памятную доску, посвященную герою Донецкой Народной Республики Арсену Павлову.
Напомним, что в ночь в ночь с 5 на 6 октября ее разбил неизвестный. Уполномоченные органы разыскивают вандала. На эту тему ранее высказался депутат Совета города Ухты Леонид Красноперов. Он отметил, что вандалу не поможет маска, поскольку Ухта – небольшой город.
"Общество узнает этого "героя" и решит, как ему дальше жить среди людей", – заявил депутат.
Также на эту тему высказался депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов.
"Восстановить доску нужно было за счет вандала, разрушившего её. Арсен Павлов был национальным героем, родившимся в Коми и впитавшим основы мужества на Коми-земле. Республика гордится своими сыновьями. Стоит также вспомнить, что проводить Арсена Павлова в последний путь вышло 50 тысяч жителей Донецка. Стоит ли переубеждать, перевоспитывать злодея, уничтожившего доску, когда он будет найден? Дам ответ на примере взятия Херсона. Наши войска взяли этот город без сопротивления, однако был момент, когда вражеская территориальная оборона пыталась организовать засаду нашим войскам. Враги были покрошены в мелкую окрошку. После этого ни один житель Херсонской области против российских войск не выступал. Вот такое воспитание", – подчеркнул Василий Лобанов.
Напомним, что памятную доску в честь командира батальона "Спарта", героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола" установили и торжественно открыли 1 июля, в День ветеранов боевых действий на здании школы № 13, где он учился.
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