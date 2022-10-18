Андрей Климушев оказал содействие сотрудникам скорой помощи в получении заработной платы

В начале месяца в социальных сетях и телеграмм-каналах появилась информация о том, что сотрудникам бригад для оказания неотложной медицинской помощи на дому одной из городских поликлиник заменили ковидные выплаты на 25-процентную доплату от оклада и задерживают заработную плату.

Председатель Постоянной комиссии Госсовета РК по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта, заместитель председателя Комитета Госсовета РК по социальной политике, депутат Госсовета от партии "Единая Россия" Андрей Климушев направил соответствующий запрос в Минздрав Республики Коми.