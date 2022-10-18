Андрей Климушев оказал содействие сотрудникам скорой помощи в получении заработной платы

В начале месяца в социальных сетях и телеграмм-каналах появилась информация о том, что сотрудникам бригад для оказания неотложной медицинской помощи на дому одной из городских поликлиник заменили ковидные выплаты на 25-процентную доплату от оклада и задерживают заработную плату.
Председатель Постоянной комиссии Госсовета РК по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта, заместитель председателя Комитета Госсовета РК по социальной политике, депутат Госсовета от партии "Единая Россия" Андрей Климушев направил соответствующий запрос в Минздрав Республики Коми.
"Люди нуждались в помощи, а мой долг как депутата – реагировать на подобные инциденты. Своевременно выявил проблему и отправил депутатский запрос министру здравоохранения Республики Коми Игорю Дягилеву. Коллеги провели внутреннюю работу – вопрос решился. Важно, чтобы люди знали и видели, что обращаясь к депутатам "Единой России" они могут рассчитывать на реальную поддержку!" – подчеркнул Андрей Климушев.
По информации средств массовой информации, средства на оплату государственного контракта между поликлиникой и организацией, в которой трудоустроены водители, на октябрь-декабрь 2022 года имеются в полном объеме.
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