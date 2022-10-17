Сыктывкарская поликлиника нашла деньги на зарплаты водителям

Детская поликлиника столицы Коми расплатилась с водителями при учреждении за сентябрь. Как заявили в в Минздраве, оплату произвели 3 октября. Больше долгов перед внештатными сотрудниками нет.

Также в ведомстве отметили, что средства на оплату за октябрь-ноябрь уже имеются. Вопрос стоит на контроле министерства.