Сыктывкарская поликлиника нашла деньги на зарплаты водителям

Детская поликлиника столицы Коми расплатилась с водителями при учреждении за сентябрь. Как заявили в в Минздраве, оплату произвели 3 октября. Больше долгов перед внештатными сотрудниками нет.
Также в ведомстве отметили, что средства на оплату за октябрь-ноябрь уже имеются. Вопрос стоит на контроле министерства.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о неуплате заработка водителей, которые трудятся на машинах детской поликлиники №3. Оказалось, что они не являются штатными сотрудниками учреждения и устроены в рамках контракта. Причиной задержек назвали нехватку средств.