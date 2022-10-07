В Сыктывкаре водителей “скорых” оставили без зарплат

В детской поликлинике №3 не хватило денег на зарплату водителям машин скорой помощи. Они ничего не получают уже целый месяц. Проблему прокомментировали в Минздраве Коми, передает БНК.
Информация о том, что врачам и сотрудникам бригад неотложной помощи перестали платить “ковидные” и заменили их на 25-процентную доплату от оклада, а водители скорых уже месяц не получали ни гроша. В минздраве подтвердили эту информацию. Там также отметили, что фактически водители не являются штатными сотрудниками поликлиники.
Автомобилисты работают в рамках госконтракта с ООО “ATП Торговли”. Причиной отсутствия оплаты стал дефицит финансирования. На данный момент в Управление федерального казначейства по Коми направлена заявка. Сроков, когда выплаты возобновятся, в министерстве не назвали.