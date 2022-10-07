В Сыктывкаре водителей “скорых” оставили без зарплат

В детской поликлинике №3 не хватило денег на зарплату водителям машин скорой помощи. Они ничего не получают уже целый месяц. Проблему прокомментировали в Минздраве Коми, передает БНК.

Информация о том, что врачам и сотрудникам бригад неотложной помощи перестали платить “ковидные” и заменили их на 25-процентную доплату от оклада, а водители скорых уже месяц не получали ни гроша. В минздраве подтвердили эту информацию. Там также отметили, что фактически водители не являются штатными сотрудниками поликлиники.