В Сыктывкаре участились кражи металла с надземных трубопроводов

Энергетики Коми филиала "Т Плюс” в Сыктывкаре за последнюю неделю выявили три случая кражи изоляционного покрытия надземных трубопроводов тепловых сетей. Одну попытку удалось пресечь благодаря бдительным очевидцам, которые вовремя обратились в полицию. Во втором случае предотвратить кражу смог сотрудник Сыктывкарских тепловых сетей.

Кражи изоляции приводят к повышенным потерям тепловой энергии, создают риски в части безопасной эксплуатации трубопроводов. Компания несет внеплановые финансовые затраты, восстанавливая поврежденное или украденное покрытие.