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В Сыктывкаре участились кражи металла с надземных трубопроводов

В Сыктывкаре участились кражи металла с надземных трубопроводовфото "Т Плюс"

Энергетики Коми филиала "Т Плюс” в Сыктывкаре за последнюю неделю выявили три случая кражи изоляционного покрытия  надземных трубопроводов тепловых сетей. Одну попытку удалось пресечь благодаря бдительным очевидцам, которые вовремя обратились в полицию. Во втором случае предотвратить кражу смог сотрудник Сыктывкарских тепловых сетей. 

Кражи изоляции приводят к повышенным потерям тепловой энергии, создают риски в части безопасной эксплуатации трубопроводов. Компания несет внеплановые финансовые затраты, восстанавливая поврежденное или украденное покрытие.

"Т Плюс” напоминает, что похитителям металлической изоляции грозит уголовная и материальная ответственность. Энергетики просят горожан ответственно относиться к жизнеобеспечивающей инфраструктуре и сообщать о фактах вандализма, хищения, разрушения изоляционного слоя по телефону 112 или в диспетчерские службы Коми филиала по телефонам:

Сыктывкар: 8(8212)24-15-70.

Инта, Сосногорск: 8(800)700-18-46.

Ухта: 8(8216)79-57-33.

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