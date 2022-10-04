“Я безумно глубоко сожалею”: в Сыктывкаре прошло судебное заседание по делу Шеремет

4 октября в Сыктывкарском городском суде начались слушания по уголовному делу о резонансном смертельном ДТП с участием Ирины Шеремет. Сейчас она находится под домашним арестом. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на судебном заседании.



В первой половине дня оглашали результаты судебно-психиатрической экспертизы. Длилось это несколько часов. На время оглашения представителей СМИ попросили удалиться из зала заседаний. Потом объявили перерыв до 14 часов, после чего должны были начаться прения сторон. По итогу государственный обвинитель попросил перенести прения сторон на неделю из-за предоставления новых доказательств и доводов, которые нужно проработать.

Во время перерыва Ирина Шеремет вышла к журналистам и рассказала о своем состоянии: