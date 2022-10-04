“Я безумно глубоко сожалею”: в Сыктывкаре прошло судебное заседание по делу Шеремет

4 октября в Сыктывкарском городском суде начались слушания по уголовному делу о резонансном смертельном ДТП с участием Ирины Шеремет. Сейчас она находится под домашним арестом. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на судебном заседании.
В первой половине дня оглашали результаты судебно-психиатрической экспертизы. Длилось это несколько часов. На время оглашения представителей СМИ попросили удалиться из зала заседаний. Потом объявили перерыв до 14 часов, после чего должны были начаться прения сторон. По итогу государственный обвинитель попросил перенести прения сторон на неделю из-за предоставления новых доказательств и доводов, которые нужно проработать.
Во время перерыва Ирина Шеремет вышла к журналистам и рассказала о своем состоянии:
“Я не знаю, что даже говорить. Потерпевшие со мной вообще не хотят говорить. Деньги я принесла, они их даже брать не хотят. Я безумно глубоко сожалею об этом. Это такая роковая случайность. Вот вы понимаете, я в жизни не думала, что со мной может такое случиться. Вот с кем угодно, но я не думала, что со мной может быть. Честное слово, ребят, никому, не дай бог ДТП. Это какие-то доли секунды. Не успеешь правильно среагировать на ситуацию и все — жизнь твоя полностью… Еще и невинные люди пострадали. Это страшно. Меня всю колотит, я не могу не пить, не есть”, — поделилась сыктывкарка Ирина Шеремет.
Следующее судебное заседание назначено на 10 октября.
Напомним, 1 октября 2021 года в 07:55 в Сыктывкаре произошло смертельное ДТП. Ирина Шеремет за рулем “Сузуки” ехала по Октябрьскому проспекту. На перекрестке она начала поворачивать направо и сбила мальчика 2013 года рождения. После женщина уехала с места аварии, но напротив дома 74/1 по улице Орджоникидзе она не справилась с управлением и сбила женщину 1983 года, выехав на тротуар. Пешеход погибла до прибытия скорой помощи. Затем на улице Орджоникидзе, напротив дома №73/2, Ирина Шеремет врезалась в “Фольксваген”, в котором находился водитель и пассажир. Обоим госпитализация не потребовалась.