Совет города Сыктывкара оценил работу столичного Водоканала

Для того чтобы убедиться в надежности и качестве водоподготовки, а также оценить варианты развития одного из ведущих предприятий столицы Коми единороссы посетили ОАО "Сыктывкарский Водоканал".

В выездном мероприятии участвовали: замсекретаря Коми РО Партии по проектной деятельности, Председатель Совета города Сыктывкара Анна Дю, депутаты Совета города Наталья Логина, Алексей Линков и Эдуард Денерт, в свою очередь с производственными мощностями предприятия их познакомили генеральный директор ОАО "Сыктывкарский Водоканал" Андрей Селиванов и главный технолог предприятия Любовь Сливоцкая.

На сегодня ОАО "Сыктывкарский Водоканал" является одним из ведущих предприятий коммунального комплекса, обеспечивающим питьевой водой потребителей в столице Коми и селе Выльгорт. Являясь одним из лидеров в области внедрения новейших технологий в отрасли, предприятие полностью отказалось от использования жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды и перешло на безопасный раствор гипохлорита натрия, использует современную технологию очистки воды методом "напорной флотации", а также бестраншейные способы замены трубопроводов.

Для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения, а также комфорта, охраны здоровья и высокого уровня жизни потребителей ОАО "Сыктывкарский Водоканал" реализует соответствующие инвестиционные программы.

"Все инвестиционные мероприятия отражены в инвесптрограмме общества. В основном состоят из замены ветхих и строительства новых сетей. В соответствии с общероссийской тенденцией предприятий ЖКХ, в подготовке питьевой воды используются технологии и оборудование, которые хорошо себя зарекомендовали. Процессы автоматизированы", – отметил генеральный директор ОАО "Сыктывкарский Водоканал" Андрей Селиванов.

Прежде чем чистая питьевая вода подается жителям и предприятиям города, происходит процесс водоподготовки. Он начинается с того, что по водоводам исходная вода подается на водоочистные сооружения предприятия. Именно здесь, в цехе по производству гипохлорита натрия и на четвертом блоке водоочистных сооружений представители Совета города познакомились с процессом очистки и обеззараживания питьевой воды.