В Ухте стая бродячих собак напала на 7-летнюю девочку прямо на детской площадке

В Ухте бродячая собака напала на маленькую девочку. Сейчас ребенок находится в больнице.

Все произошло 13 октября в ухтинском поселке Дальний. Бездомные собаки разгуливали на детской площадке одного из дворов, где были дети. Одна из дворняг напала на 7-летнюю девочку.