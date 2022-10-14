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В Ухте стая бродячих собак напала на 7-летнюю девочку прямо на детской площадке

В Ухте стая бродячих собак напала на 7-летнюю девочку прямо на детской площадкеФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В Ухте бродячая собака напала на маленькую девочку. Сейчас ребенок находится в больнице.

Все произошло 13 октября в ухтинском поселке Дальний. Бездомные собаки разгуливали на детской площадке одного из дворов, где были дети. Одна из дворняг напала на 7-летнюю девочку.

К счастью, рядом оказался взрослый, который отогнал собак и вызвал скорую.

Сейчас девочка находится в Ухтинской больнице №1 в травматологическом отделении. Как сообщила пресс-служба Минздрава Коми, у ребенка искусаны конечности, врачи наложили швы и ввели сыворотку против бешенства.

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