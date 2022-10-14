Для малышей из семей мобилизованных передали памперсы и детское питание

Молодые мамы, чьи мужья были призваны по частичной мобилизации, получили поддержку от Волонтерского центра партии "Единая Россия". Напомним, что по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Коми Владимира Уйба семьям мобилизованных оказывается всесторонняя поддержка.
В Волонтерский центр партии "Единая Россия" поступили обращения двух жительниц Сыктывкара – Ольги и Александры.
"Муж ушел по частичной мобилизации. В семье 2 детей – 7 лет и 4 месяца. Последнюю зарплату мужу выдали 6000 руб. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Слышала, что вы можете помочь, мы нуждаемся в памперсах и кормлении", – сообщила Ольга.
"Слышала, что вы помогаете семьям мобилизованных. Вот у меня мужа тоже мобилизовали. На его сборы потратили порядка 30000-40000 рублей. Я не работаю, в декрете. Есть ребенок, 1 год и 8 месяцев. Снимаем квартиру, платим 20000 тыс. рублей в месяц. Сейчас на лекарства еще потратились, ребёнок болеет очень сильным бронхитом. Нуждаемся в детском питании и памперсах-трусиках", – написала Анастасия.
Необходимые детские принадлежности обратившимся передала заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова.
"Наши солдаты, наши бравые защитники могут быть уверены в том, что их тыл под надежной защитой. Недавно мы оказали адресную помощь матери двоих детей, чей супруг также был призван по мобилизации. Волонтерский центр заботится о каждом обратившемся и нуждающемся в нашей помощи, а Правительство региона и партия "Единая Россия" проводят необходимую работу по поддержке мобилизованных и их семей. Кроме того, в каждом местном отделении по поручению Главы Коми Владимира Уйба открыт пункт приема дополнительного снаряжения для мобилизованных", – отметила Ольга Сычугова.
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