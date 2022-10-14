Для малышей из семей мобилизованных передали памперсы и детское питание

Необходимые детские принадлежности обратившимся передала заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова.

"Наши солдаты, наши бравые защитники могут быть уверены в том, что их тыл под надежной защитой. Недавно мы оказали адресную помощь матери двоих детей, чей супруг также был призван по мобилизации. Волонтерский центр заботится о каждом обратившемся и нуждающемся в нашей помощи, а Правительство региона и партия "Единая Россия" проводят необходимую работу по поддержке мобилизованных и их семей. Кроме того, в каждом местном отделении по поручению Главы Коми Владимира Уйба открыт пункт приема дополнительного снаряжения для мобилизованных", – отметила Ольга Сычугова.