В Госдуме предложили давать мобилизованным жилье вне очереди

В Госдуме предложили без очереди предоставлять жилье военным, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины и получили увечья и серьезные болезни на передовой.
Квартиры намерены выдавать тем, у кого нет своего жилья или его площадь недостаточна. При этом нововведение не будет связано со сроком службы. Также в Госдуме напомнили, что граждане, попавшие под частичную мобилизацию, получают все льготы, соответствующие статусу военнослужащих.
По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сейчас необходимо объединить всех участвующих в СВО в единую группу, чтобы жилье можно было предоставить из федерального бюджета.
Напомним также, что в Коми мобилизованным пообещали выплатить по 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики. Кроме того, недавно в Госдуме предложили погасить долги мобилизованных за ЖКХ.