В Госдуме предложили давать мобилизованным жилье вне очереди

В Госдуме предложили без очереди предоставлять жилье военным, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины и получили увечья и серьезные болезни на передовой.

Квартиры намерены выдавать тем, у кого нет своего жилья или его площадь недостаточна. При этом нововведение не будет связано со сроком службы. Также в Госдуме напомнили, что граждане, попавшие под частичную мобилизацию, получают все льготы, соответствующие статусу военнослужащих.