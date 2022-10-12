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В Госдуме предложили давать мобилизованным жилье вне очереди

В Госдуме предложили давать мобилизованным жилье вне очередиРИА Новости / Виталий Тимкив

В Госдуме предложили без очереди предоставлять жилье военным, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины и получили увечья и серьезные болезни на передовой.

Квартиры намерены выдавать тем, у кого нет своего жилья или его площадь недостаточна. При этом нововведение не будет связано со сроком службы. Также в Госдуме напомнили, что граждане, попавшие под частичную мобилизацию, получают все льготы, соответствующие статусу военнослужащих.

По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сейчас необходимо объединить всех участвующих в СВО в единую группу, чтобы жилье можно было предоставить из федерального бюджета.

Напомним также, что в Коми мобилизованным пообещали выплатить по 100 тысяч рублей. Об этом  заявил глава республики. Кроме того, недавно в Госдуме предложили погасить долги мобилизованных за ЖКХ.

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