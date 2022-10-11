Мобилизованным из Коми выплатят по 100 тысяч рублей

Жители Коми, которых призвали по частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе глав республики.

Задачу проработать вопрос о финансовой поддержке и механизм выплаты глава Коми поставил 5 октября, и меньше чем за неделю, 10 октября, в Правительстве подписали соответствующее распоряжение.