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Мобилизованным из Коми выплатят по 100 тысяч рублей

Мобилизованным из Коми выплатят по 100 тысяч рублей

Жители Коми, которых призвали по частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе глав республики.

Задачу проработать вопрос о финансовой поддержке и механизм выплаты глава Коми поставил 5 октября, и меньше чем за неделю, 10 октября, в Правительстве подписали соответствующее распоряжение.

По всем вопросам о выплатах можно обратиться в центры соцзащиты городов и районов региона.

Кстати, о мерах поддержки мобилизованных. В Госдуме предложили погасить долги призванных россиян за услуги ЖКХ. Выделить средства могут из региональных бюджетов. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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