Выяснилось, сколько всего школ эвакуировали в Сыктывкаре 11 октября

11 октября в полицию Сыктывкара поступило 20 сообщений о ложном минировании школ и одного госучреждения. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в УМВД по Сыктывкару.

Напомним, 11 октября по всему Сыктывкару массово эвакуировали школы. Как стало известно, все звонки о минировании, которые поступали в полицию, оказались ложными. Спецслужбы проверили обследования зданий и их территорий. К счастью, никаких опасных предметов не обнаружили.