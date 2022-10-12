Выяснилось, сколько всего школ эвакуировали в Сыктывкаре 11 октября

11 октября в полицию Сыктывкара поступило 20 сообщений о ложном минировании школ и одного госучреждения. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в УМВД по Сыктывкару.
Напомним, 11 октября по всему Сыктывкару массово эвакуировали школы. Как стало известно, все звонки о минировании, которые поступали в полицию, оказались ложными. Спецслужбы проверили обследования зданий и их территорий. К счастью, никаких опасных предметов не обнаружили.
Известно, что в Сыктывкаре эвакуировали школы №12, 18, 22, 27, 28, 31, а также Русскую гимназию и Эжвинский лицей №1.
Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Полиция начала проверки.