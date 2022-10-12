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Выяснилось, сколько всего школ эвакуировали в Сыктывкаре 11 октября

Выяснилось, сколько всего школ эвакуировали в Сыктывкаре 11 октябряФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

11 октября в полицию Сыктывкара поступило 20 сообщений о ложном минировании школ и одного госучреждения. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в УМВД по Сыктывкару. 

Напомним, 11 октября по всему Сыктывкару массово эвакуировали школы. Как стало известно, все звонки о минировании, которые поступали в полицию, оказались ложными. Спецслужбы проверили обследования зданий и их территорий. К счастью, никаких опасных предметов не обнаружили.

Известно, что в Сыктывкаре эвакуировали школы №12, 18, 22, 27, 28, 31, а также Русскую гимназию и Эжвинский лицей №1.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Полиция начала проверки.

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