В России предложили погасить долги мобилизованных за "коммуналку"

В Госдуме предлагают погасить долги мобилизованных за жилищно-коммунальные услуги. Заплатить за это, как полагают в правительстве, можно из регионального бюджета, передают "Известия".
Новая мера поддержки может коснуться не только призванных на службу, но и людей, которые оказались в тяжелой ситуации. Например, тех, кто потерял работоспособность или остался без кормильца. На сегодня те, у кого уже есть долги за коммунальные услуги, не могут получить субсидии.
Отмечается, что речь идет об уже существующих долгах, а не тех, которые появятся в ближайшем будущем. Как отметили парламентарии, в данном случае не имеет значения, сколько будут платить мобилизованным гражданам, ведь они оставили свои дома в интересах всего государства.
Напомним также, что в Коми мобилизованным и членам их семей пообещали бесплатную юридическую помощь. Ее можно будет получить вне очереди. Как ей воспользоваться, читайте по ссылке.