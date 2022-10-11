В России предложили погасить долги мобилизованных за "коммуналку"

В Госдуме предлагают погасить долги мобилизованных за жилищно-коммунальные услуги. Заплатить за это, как полагают в правительстве, можно из регионального бюджета, передают "Известия".

Новая мера поддержки может коснуться не только призванных на службу, но и людей, которые оказались в тяжелой ситуации. Например, тех, кто потерял работоспособность или остался без кормильца. На сегодня те, у кого уже есть долги за коммунальные услуги, не могут получить субсидии.