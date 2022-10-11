"Единая Россия" создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской области

Также партия определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах РФ

"Единая Россия" создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании Генсовета партии 6 октября.

Как подчеркнул Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура – и партийная в том числе.

"От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберём, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы. В значительной мере даже успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии "Единой России", и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях", – сказал Дмитрий Медведев.

На должности секретарей региональных отделений "Единой России" по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское региональное отделение).

Как отметил Денис Пушилин, за 8,5 лет "Единая Россия" помогла многое сделать на территории ДНР, и партию поддерживают тысячи жителей.