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Мобилизованные жители Коми смогут получить бесплатную юридическую помощь вне очереди

Мобилизованные жители Коми смогут получить бесплатную юридическую помощь вне очереди

Исполняющий обязанности министра юстиции Коми Алексей Осташов рассказал, что в республике любой мобилизованный сможет получить бесплатную юридическую помощь вне очереди. Этой же возможностью смогут воспользоваться члены их семей.

Чтобы сделать это, нужно предоставить паспорт, а также документ, который может подтвердить статус мобилизованного. Записаться на прием можно в "Государственном юридическом бюро" по телефону: 8(8212) 206-155. Проходят консультации в Сыктывкаре на Интернациональной, 108, каб 422.

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