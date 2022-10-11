Волонтеры "Лиза Алерт" свернули штаб в Ухте по поиску 14-летней девочки

Волонтеры “Лиза Алерт” в Ухте свернули штаб по поискам 14-летней Анастасии Поздеевой. Как сообщила пресс-служба спасательного отряда, поиски девочки на этом не заканчиваются.

Волонтеры выполнили все задачи на месте пропажи подростка. Поэтому они приняли решение расширить зону поиска.

“Теперь мы будем отрабатывать поиск пропавшей девочки автономными задачами. При таком поиске нет возможности держать штаб в одном месте — это неудобно для поисковых групп. Работа штаба на этом этапе поиска становится неэффективной”, — объяснили в пресс-службе “Лиза Алерт” по Коми.

Поиски девочки никто не прекращал. Ухтинский штаб свернули из-за некоторых неудобств. Спасательному отряду невыгодно отправлять добровольцев на поиски девочки за десятки и сотни километров от города.