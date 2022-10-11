Волонтеры "Лиза Алерт" свернули штаб в Ухте по поиску 14-летней девочки

Волонтеры “Лиза Алерт” в Ухте свернули штаб по поискам 14-летней Анастасии Поздеевой. Как сообщила пресс-служба спасательного отряда, поиски девочки на этом не заканчиваются.
Волонтеры выполнили все задачи на месте пропажи подростка. Поэтому они приняли решение расширить зону поиска.
“Теперь мы будем отрабатывать поиск пропавшей девочки автономными задачами. При таком поиске нет возможности держать штаб в одном месте — это неудобно для поисковых групп. Работа штаба на этом этапе поиска становится неэффективной”, — объяснили в пресс-службе “Лиза Алерт” по Коми.
Поиски девочки никто не прекращал. Ухтинский штаб свернули из-за некоторых неудобств. Спасательному отряду невыгодно отправлять добровольцев на поиски девочки за десятки и сотни километров от города.
“Свернутый штаб — не означает прекращение поиска. Мы расширяем зону и переходим к другим методикам поиска — более информационным. Если мы получаем свидетельства из соседних населенных пунктов, то неэффективно и дорого на проверку таких свидетельств отправлять добровольцев из штаба и возвращать их после выполнения задачи назад, за десятки и сотни километров. Такие поиски ведутся без штаба, а путем постановки задач поисковым группам удаленно. После выполнения ее они так же удаленно передают трек с информацией координатору поиска”, — отметили в пресс-службе.
Если вы готовы помочь в поисках девочки, то вам нужно сообщить о своей готовности информационному координатору. Его можно найти в группе “Поисковый отряд “Лиза Алерт” Коми Республика”.
Напомним, 14-летняя Анастасия Поздеева пропала 5 октября в Ухте. Как известно, она ушла из дома в школу и не вернулась. Подросток оставила дома телефон и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.
7 октября поисковый отряд нашел рюкзак девочки возле одного из водоемов Ухты.
Девочку ежедневно ищут более сотни человек, среди них сотрудники МВД, спасатели, волонтеры “Ухтаспас”, “Лиза Алерт” и множество добровольцев. Поиски пока не дали результатов.