“Ребенок остался без матери и за это пять лет?”: в Сыктывкаре прошел суд по делу Шеремет

10 октября в Сыктывкарском городском суде состоялось очередное заседание по делу Ирины Шеремет. Она обвиняется в смерти вследствие ДТП, а также причинении вреда здоровью. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” побывал на заседании.

На заседании в этот раз проходили прения сторон. Первым выступил гособвинитель. Он зачитал фабулу дела, включая экспертное медицинское заключение. Исходя из последнего, Ирина Шеремет управляла автомобилем в трезвом состоянии и в полном понимании ситуации. После первого наезда на мальчика, со слов прокурора, водитель должна была сразу же остановиться, так как при причинении вреда здоровью она не имела право покидать место ДТП. На дороге не было следов от торможения. Из-за чего следствие решило, что Ирина Шеремет пыталась скрыться с места ДТП.

После того, как сыктывкарка сбила мальчика, она ускорилась с 25 км/ч до 78 км/ч, после этого сбила женщину, которая скончалась на месте. Прокурор сообщил, что единственной причиной, по которой водитель остановилась после двух наездов на пешеходов — столкновение с “Фольксвагеном”.

Следствие собрало доказательства в полном соответствии, а специалисты в полном объёме установили вину подсудимой.

Технических проблем с транспортным средством также не обнаружено.

В ходе заседания прокурор заявил, что смягчающими обстоятельствами является активная помощь в расследовании, действия по заглаживанию вреда потерпевшим и состояние здоровья подсудимой. Отягчающих – нет.

Гособвинитель попросил суд назначить Ирине Шеремет наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в колонии-поселения, а также лишить права управлять транспортным средством на три года. Домашний арест оставят вплоть до вступления приговора в силу.

После выступления прокурора к трибуне вышел представитель пострадавшего мальчика, который сообщил, что ребенку причинили тяжкий вред:

“Он долгое время находился в стационаре, причем некоторое – в критическом состоянии. После выписки он передвигался на костылях. У ребенка до сих пор серьезные проблемы со здоровьем. Кости полностью не срослись, он прихрамывает. До этой травмы ребенок активно занимался спортом. Сейчас этого он делать не может. Также он находился на домашнем обучении до мая 2022 года. В этом учебном году он пошел в школу, но испытывает трудности в обучении. Сохраняются боли после травмы головы. Прошу суд учесть все это при вынесении приговора. Денежные средства были выплачены как самой Шеремет, так и ее сестрой и бывшим супругом. Мы считаем, что должно быть справедливое наказание, размер которого оставляем на усмотрение суда”, – заявил представитель.

Представитель родственников погибшей женщины, напротив, отстаивает позицию вынесения самого сурового наказания, которое возможно в этой ситуации: