В Сыктывкаре завершено расследование по делу Ирины Шеремет

По данным следствия, первого октября 2021 года обвиняемая, управляя автомобилем SUZUKI GRAND VITARA, в нарушение Правил дорожного движения на перекрестке Октябрьский проспект - ул.Орджоникидзе совершила наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Оставив место ДТП, обвиняемая, двигаясь на автомобиле в сторону ул.Элеваторной, выехала на тротуар, где совершила наезд на женщину, после чего, продолжила движение до момента столкновения с автомобилем Volkswagen.

В столице Коми завершилось расследование по делу Ирины Шеремет . Об этом рассказали в Следственном комитете региона.

При этом женщина не останавливалась, не предпринимала мер для оказания первой помощи пострадавшим, а также не выполнила иные, предусмотренные правилами в данных ситуациях обязанности. В результате преступных действий обвиняемой мальчик с травмами был госпитализирован (ребенку причинен тяжкий вред здоровью), женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела проведен ряд судебных экспертиз. Согласно выводам комплексной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, у обвиняемой отсутствовали какие-либо психические расстройства, она не была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В соответствии с заключением автотехнической экспертизы каких-либо признаков, свидетельствующих о неработоспособном состоянии автомобиля, в том числе тормозной системы, рулевого управления и др. до дорожно-транспортного происшествия, не обнаружено.

Обвиняемая частично признала вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.