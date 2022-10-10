Прокуратура попросила суд Сыктывкара дать Ирине Шеремет 5,5 лет колонии

В суде столицы Коми начались прения по делу Ирины Шеремет, которые ранее отложили из-за результатов судебно-психиатрической экспертизы. Прокуратура уже назвала срок, который обвинение просит дать фигурантке в качестве наказания.

Напомним, смертельная авария с участием Шеремет произошла 1 октября 2021 года. Тогда от действий женщины пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Один из сбитых ей людей погиб.