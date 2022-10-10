Прокуратура попросила суд Сыктывкара дать Ирине Шеремет 5,5 лет колонии

В суде столицы Коми начались прения по делу Ирины Шеремет, которые ранее отложили из-за результатов судебно-психиатрической экспертизы. Прокуратура уже назвала срок, который обвинение просит дать фигурантке в качестве наказания.
Напомним, смертельная авария с участием Шеремет произошла 1 октября 2021 года. Тогда от действий женщины пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Один из сбитых ей людей погиб.
4 октября в Сыктывкаре прошло заседание, где выступила сама Ирина Шеремет. Что она сказала, читайте в нашем материале.
10 октября начались новые слушания. Известно, что прокуратура уже запросила для Шеремет 5, 5 лет лишения свободы в колонии населения, в качестве наказания.