В Коми прошла "Эстафета добрых дел"

В столице Коми депутаты и члены Партии посетили пункт временного размещения беженце и привезли туда продукты. Также волонтеры "Единой России" совместно с активистами волонтерского отряда "Ветер перемен" гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова провели уборку в квартире ветерана Великой Отечественной войны Маргариты Тороповой. В Сыктывкаре волонтеры Партии приобрели и передали детские товары для матери двоих детей, муж которой был призван по мобилизации.

В Эжвинском районе города Сыктывкара депутат Государственного Совета Республики Коми Владимир Жариков с коллегой депутатом Совета города Сыктывкара Светланой Литвиной посетили в Эжве семью беженцев из ДНР и передали сумки со всеми необходимыми продуктами, а также вручили сладкие подарки ветеранам клуба "Слобожанка".

В Печоре в рамках эстафеты добрых дел трем семьям, обратившимся в Общественную приемную Партии, оказали поддержку и собрали канцелярские наборы для школьников. Кроме того, депутаты муниципального района "Печора" Алексей Королев и городского поселения "Печора" Семен Костенецкий на средства местного Политсовета приобрели и передали памперсы для подопечных Печорского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также Алексей Королев приобрел для детского сада №83 музыкальный коврик.

В Усинске местное отделение партии "Единая Россия" присоединилось к акции и приступило к оказанию адресной помощь жителям, нуждающимся в получении необходимых предметов быта, одежды, продуктов питания. На базе местного отделения организован сбор невостребованной мебели, одежды, обуви, различных предметов быта – всего того, что может быть передано нуждающимся.

Накануне запуска акции "Эстафета добрых дел" в Воркуте, депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов оказал финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей войсковой части космической связи № 97692, базирующейся на территории Воркуты. Средства направлены на усовершенствование учебно-материальной базы войсковой части.

Акция "Эстафета добрых дел" и организованные мероприятия по адресной помощи реализуются в Республике Коми в рамках народной программы партии "Единая Россия".

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