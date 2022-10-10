Депутат Госсовета Андрей Климушев помог ветерану с ремонтом

А также поддержал выпуск книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны Княжпогостского района.
В Коми прошла Неделя приемов граждан по вопросам старшего поколения.
Общественные приемные партии "Единая Россия" в республике провели соответствующую работу с населением. Наиболее частые вопросы, поступавшие от граждан, связаны с лекарственным обеспечением, перерасчетом размера пенсии, адресной материальной помощью, а также оказанием содействия в ремонте жилого помещения.
На площадке Региональной общественной приемной Партии личный прием граждан провел депутат Государственного Совета Республики Коми, заместитель Председателя Комитета Госсовета Коми по социальной политике Андрей Климушев. К депутату обратились две заявительницы.
Первая из обратившихся – женщина 92-х лет, труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны. Она попросила помощи в решении бытовой проблемы – проведении косметического ремонта в квартире.
"Я выделил из личных средств необходимую сумму. Женщина была очень довольна", – рассказал Андрей Климушев.
Другое обращение поступило от председателя ветеранской организации Княжпогостского района. Она попросила помощи в создании книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны.
"Необходимая спонсорская помощь уже оказана. Вот так удачно у нас складывается взаимодействие с людьми старшего поколения и ветеранами", – подчеркнул депутат Госсовета.
Андрей Климушев обратился к молодому поколению.
"Уважение к старшим – основа, которая уходит в духовную и нравственную сущность нашей истории. Крайне важно помнить и чтить старших товарищей, людей преклонного возраста, своих родителей. Мы обязаны заботиться о тех, кто в свое время заботился о нас, и хранить традиции предков", – сказал он.
Отмечаем, что в рамках реализации народной программы "Единой России" приоритетом Партии является забота о тех, кто нуждается в поддержке и реализация принципа – человек в любом возрасте, в любой части страны не должен остаться один на один с тяжелыми жизненными обстоятельствами.
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