Депутат Госсовета Андрей Климушев помог ветерану с ремонтом

А также поддержал выпуск книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны Княжпогостского района.

В Коми прошла Неделя приемов граждан по вопросам старшего поколения.

Общественные приемные партии "Единая Россия" в республике провели соответствующую работу с населением. Наиболее частые вопросы, поступавшие от граждан, связаны с лекарственным обеспечением, перерасчетом размера пенсии, адресной материальной помощью, а также оказанием содействия в ремонте жилого помещения.

На площадке Региональной общественной приемной Партии личный прием граждан провел депутат Государственного Совета Республики Коми, заместитель Председателя Комитета Госсовета Коми по социальной политике Андрей Климушев. К депутату обратились две заявительницы.

Первая из обратившихся – женщина 92-х лет, труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны. Она попросила помощи в решении бытовой проблемы – проведении косметического ремонта в квартире.

"Я выделил из личных средств необходимую сумму. Женщина была очень довольна", – рассказал Андрей Климушев.

Другое обращение поступило от председателя ветеранской организации Княжпогостского района. Она попросила помощи в создании книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны.