Сразу в двух школах Сыктывкара прошли открытые тренировки по самбо

В течение этой недели по всей стране в рамках реализации партийных проектов "Za самбо" и "Детский спорт" проходят открытие тренировки, мастер-классы и соревнования для детей. В столице Коми занятия прошли сразу в двух учреждениях.
Напомним, что самбо – это уникальное отечественное единоборство, национальный вид спорта и важнейшая составляющая российской культуры, системы воспитания, направленной на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.
В школе Олимпийского резерва мастер-класс проводил тренер Федерации самбо Эжвинского района, кандидат в мастера спорта, педагог дополнительного образования в Центре "Успех" Михаил Бирюков.
"На сегодня в Сыктывкаре мы охватываем девять школ. В этих школах охват детей [занимающихся самбо] – 680 человек. На последнем турнире мы собрали около 350 юных участников. На занятия дети приходят с радостными эмоциями, заряженные, поэтому мы очень довольны своей работой. Переходим на "сельский" уровень – открыли школу в селах Зеленец и Верхний Чов, где теперь тоже проходят занятия", – сказал он.
Михаил Бирюков подчеркнул, что самбо позволяет подготовить человека к преодолению любых жизненных обстоятельств.
"Когда ребенок занимается самбо, мы не беспокоимся, что в жизни с ним что-то может случиться, потому что он будет закален как духовно, так и физически", – дополнил педагог.
В 30-й школе Эжвинского района города Сыктывкара занятие секции проводил кандидат в мастера спорта по самбо, тренер МАУ "СШОР "Эжва" Константин Васильев.
"Благодаря самбо в юных спортсменах формируется умение отвечать за самих себя и быть смелыми. Самбо развивает физическую силу и ловкость. Самое главное, что ребята, занимающиеся этим спортом, готовы в любой момент защитить себя и своих близких!" – подчеркнул Константин Васильев.
Одним из организаторов этого события выступила депутат Совета города Сыктывкара Наталья Логина, она напомнила о важности развития самбо.
"В 30-й школе мы уже более двух лет реализуем Всероссийский проект "Самбо – в школу". Благодаря этому был приобретен большой тренировочный мат, что позволяет детям заниматься любимым видом спорта без необходимости перемещаться на другой конец города. Развитие здоровья, силы и мужского начала должно присутствовать в школе, поэтому я поддерживаю популяризацию всех видов спорта. Подрастающее поколение – это наше будущее. Насколько правильно мы его воспитаем, так и будем жить дальше!" – подчеркнула Наталья Логина.
Федеральный проект "Za самбо" является одним из приоритетных направлений народной программы "Единой России", так как помогает сохранить здоровье детей и сформировать у подрастающего поколения культуру здорового образа жизни.
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