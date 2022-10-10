Сразу в двух школах Сыктывкара прошли открытые тренировки по самбо

В течение этой недели по всей стране в рамках реализации партийных проектов "Za самбо" и "Детский спорт" проходят открытие тренировки, мастер-классы и соревнования для детей. В столице Коми занятия прошли сразу в двух учреждениях.

Напомним, что самбо – это уникальное отечественное единоборство, национальный вид спорта и важнейшая составляющая российской культуры, системы воспитания, направленной на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.

В школе Олимпийского резерва мастер-класс проводил тренер Федерации самбо Эжвинского района, кандидат в мастера спорта, педагог дополнительного образования в Центре "Успех" Михаил Бирюков.

"На сегодня в Сыктывкаре мы охватываем девять школ. В этих школах охват детей [занимающихся самбо] – 680 человек. На последнем турнире мы собрали около 350 юных участников. На занятия дети приходят с радостными эмоциями, заряженные, поэтому мы очень довольны своей работой. Переходим на "сельский" уровень – открыли школу в селах Зеленец и Верхний Чов, где теперь тоже проходят занятия", – сказал он.

Михаил Бирюков подчеркнул, что самбо позволяет подготовить человека к преодолению любых жизненных обстоятельств.