Северный флот показал, как живут мобилизованные морпехи из Коми

6 октября из сборного пункта на базе лагеря Гренада в Сыктывдинском районе Коми отбыли мобилизованные. Они отправились в Мурманск.

Вскоре Северный флот поделился видео, где можно воочию оценить условия, в которых живут наши земляки. Сейчас они находятся в Печенгском округе Мурманской области. На записи видно, что солдаты не только получили все обмундирование, но и устроены в хороших условиях.