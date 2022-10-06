Стало известно, кого еще могут призвать в рамках частичной мобилизации

Стало известно, что в рамках частичной мобилизации могут призвать и пенсионеров. Об этом рассказали в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".
Как сообщили специалисты, на службу могут призвать пенсионеров, которые подходят по возрасту, состоянию здоровья и своей военно-учетной специальности.
Военный пенсионер может быть мобилизован, прибыв в военкомат и выразив желание быть призванным.
Напомним также, на портале "Госуслуг" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках частичной мобилизации. Как ей пользоваться и кому она предназначена, читайте по ссылке.