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Стало известно, кого еще могут призвать в рамках частичной мобилизации

Стало известно, кого еще могут призвать в рамках частичной мобилизацииМК

Стало известно, что в рамках частичной мобилизации могут призвать и пенсионеров. Об этом рассказали в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

Как сообщили специалисты, на службу могут призвать пенсионеров, которые подходят по возрасту, состоянию здоровья и своей военно-учетной специальности.

Военный пенсионер может быть мобилизован, прибыв в военкомат и выразив желание быть призванным.

Напомним также, на портале "Госуслуг" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках частичной мобилизации. Как ей пользоваться и кому она предназначена, читайте по ссылке.

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