Стало известно, кого еще могут призвать в рамках частичной мобилизации

Стало известно, что в рамках частичной мобилизации могут призвать и пенсионеров. Об этом рассказали в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

Как сообщили специалисты, на службу могут призвать пенсионеров, которые подходят по возрасту, состоянию здоровья и своей военно-учетной специальности.