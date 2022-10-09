Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми пропала 80-летняя женщина

В Коми пропала 80-летняя женщина"ЛизаАлерт"

7 октября в Печорском районе пропал человек. Исчезла 80-летняя Маргарита Борисова из  поселка Изъяю. Об этом сообщают волонтеры “Лиза Алерт”.

По информации волонтеров, рост пожилой женщины — 165 сантиметров. телосложение худощавое, волосы седые, цвет глаз — серый. На момент исчезновения на ней была черная кожаная куртка, бордовая шапка-вязанка, поверх которой был повязан белый платок.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщать по телефонам 8-800- 700-54-52 или 02.

Напомним также, в Ухте сейчас тоже ищут пропавшего человека. 14-летняя девочка исчезла по пути на учебу. В ее поисках участвует весь город.

 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости