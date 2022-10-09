В Коми пропала 80-летняя женщина

7 октября в Печорском районе пропал человек. Исчезла 80-летняя Маргарита Борисова из поселка Изъяю. Об этом сообщают волонтеры “Лиза Алерт”. По информации волонтеров, рост пожилой женщины — 165 сантиметров. телосложение худощавое, волосы седые, цвет глаз — серый. На момент исчезновения на ней была черная кожаная куртка, бордовая шапка-вязанка, поверх которой был повязан белый платок.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщать по телефонам 8-800- 700-54-52 или 02.