При поддержке "Единой России" в Коми прошли соревнования и открытые тренировки по самбо

В рамках партийных проектов "Za самбо" и "Детский спорт" в эти дни по всей стране проходят открытие тренировки, мастер-классы и соревнования для детей. В Республике Коми они были организованы в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске и Воркуте.
Самбо – это уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.
В Усинске Депутаты Госсовета Республики Коми, члены и сторонники партии "Единая Россия" приняли участие в открытии республиканского турнира по самбо, посвящённого памяти воинов-интернационалистов Сергея Воронова и Алексея Низамиди. Это уже 18-ый раз, когда Усинск принимает на своей площадке эти соревнования в честь памяти погибших в Афганистане наших ребят.
"Сегодня торжественно открыли турнир и наградили первых победителей. Желаю всем участникам достойных соперников и победных схваток", – напутствовал спортсменов Председатель Федерации самбо республики, исполнительный директор Федерации самбо СЗФО, мастер спорта России, куратор партийного проекта "Детский спорт" Рустам Нурисламов.
В Ухте мастер-класс для детей в спортивном комплексе "Нефтяник" провел тренер высшей категории по боевому и спортивному самбо Сергей Балов. Он не только рассказал ребятам о данном виде спорта, но и продемонстрировал боевые, а также спортивные приемы.
Не менее интересно открытая тренировка по самбо прошла в Воркуте. Во Дворце творчества детей и молодежи» её провел мастер спорта РФ по самбо Линар Гилемханов.
В свою очередь в Печоре депутат Совета города, мастер спорта РФ по самбо, тренер, Председатель МСОО "Федерация самбо города Печоры" Алексей Королев провел открытые тренировки на двух площадках. Одну из них – для учащихся 10-й школы, другую – для спортсменов федерации.
Федеральный проект "Za самбо" является одним из приоритетных направлений народной программы "Единой России", так как помогает решить вопросы сохранения здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.
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