При поддержке "Единой России" в Коми прошли соревнования и открытые тренировки по самбо

В рамках партийных проектов "Za самбо" и "Детский спорт" в эти дни по всей стране проходят открытие тренировки, мастер-классы и соревнования для детей. В Республике Коми они были организованы в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске и Воркуте.

Самбо – это уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.

В Усинске Депутаты Госсовета Республики Коми, члены и сторонники партии "Единая Россия" приняли участие в открытии республиканского турнира по самбо, посвящённого памяти воинов-интернационалистов Сергея Воронова и Алексея Низамиди. Это уже 18-ый раз, когда Усинск принимает на своей площадке эти соревнования в честь памяти погибших в Афганистане наших ребят.