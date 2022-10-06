"Почерк бандеровцев и диверсия" – жители Коми осудили уничтожение памятной доски в Ухте

В Ухте в ночь с 5 на 6 октября неизвестный разбил мемориальную доску, посвященную герою Донецкой Народной Республики Арсену Павлову.

"Боевые действия сейчас идут не только на территории Донбасса, но и в нашем обществе. Возможно, правоохранительные органы рассмотрят акт, произошедший этой ночью рядом с 13-й школой, как хулиганство, но я квалифицирую это как диверсию. Наши враги хотят показать, что они присутствуют здесь, запугать нас, они открыто демонстрируют свое несогласие с решением Президента и общества. Что будет дальше? Администрация восстановит памятную доску, а правоохранительные органы найдут преступника. В этом нет сомнений. Маска ему не поможет. Ухта – небольшой город. Общество узнает этого "героя" и решит, как ему дальше жить среди людей", – отметил депутат Совета города Ухты Леонид Красноперов.

"На такой подлый поступок способны только трусливые люди. Исподтишка, в ночное время. Это почерк обычных бандеровцев. Жалко, что они находятся среди нас, что никак себя не проявляют открыто, иначе мы бы с ними поговорили по-другому. Я думаю, что в Ухте достаточно настоящих патриотов, которые ценят своих земляков, которые в трудную минуту пришли на помощь братскому народу и ценой своей жизни спасали жителей Донецка, Луганска. Это касается не только Арсена Павлова, но и многих других добровольцев, которые не по призыву, а по зову души выходили на защиту мирного населения Донбасса. Предателей, совершивших это [уничтожение мемориальной доски], необходимо судить по закону, но без снисхождения. Тем более сейчас, когда фронт проходит буквально у нас под ногами. Как мы будем к этому относиться – так и победим", – подчеркнул депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов.