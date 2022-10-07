Мусор вывозить будет некуда и некому: в Коми пытаются сменить Регоператора по ТКО

До конца 2022 года договор планируют подписать с новой организацией

С 2018 года в Коми заработала новая система вывоза твердых коммунальных отходов. Основной задачей изменений стало назначение одной организации, которая будет отвечать за процессы по всему региону. Первое время возникали трудности и недопонимания, но со временем ошибки исправили.

Сегодня вывозом твердых коммунальных отходов, сортировкой и утилизацией в Республике Коми занимается компания "Региональный оператор Севера". По сообщению интернет-издания "Ридовка", жалоб на работу организации практически нет ни от местных жителей, ни от экологов. А возникающие спорные ситуации решаются переговорами, без обращений в судебные органы.

— За четыре года реформы число обращений в мой адрес по вопросам обращения с ТКО стало минимальным. И у населения, и у юрлиц полное понимание, за что они платят, поскольку мусор вывозится своевременно, к тому же благодаря Регоператору на системной основе старые баки заменяются на новые. Сеть представителей Регоператора в каждом городе и районе помогает и дачным сообществам, и гаражным кооперативам, и юрлицам в заключении договоров на максимально удобных условиях. Помимо этого, Регоператор постоянно проводит акции и иные просветительские мероприятия по повышению культуры потребителей, внося свой вклад в защиту экологии, — прокомментировал интернет-изданию "Ридовка" руководитель центра "ЖКХ Контроль" по Республике Коми Дарья Шучалина.

Для жителей Коми важно, что "Регоператор Севера" местная организация. Поэтому изнутри понимает все проблемы региона. Также это влияет на экономическую составляющую, поскольку налоги, которые платит компания, напрямую поступают в региональный бюджет.