Мусор вывозить будет некуда и некому: в Коми пытаются сменить Регоператора по ТКО

До конца 2022 года договор планируют подписать с новой организацией
С 2018 года в Коми заработала новая система вывоза твердых коммунальных отходов. Основной задачей изменений стало назначение одной организации, которая будет отвечать за процессы по всему региону. Первое время возникали трудности и недопонимания, но со временем ошибки исправили.
Сегодня вывозом твердых коммунальных отходов, сортировкой и утилизацией в Республике Коми занимается компания "Региональный оператор Севера". По сообщению интернет-издания "Ридовка", жалоб на работу организации практически нет ни от местных жителей, ни от экологов. А возникающие спорные ситуации решаются переговорами, без обращений в судебные органы.
— За четыре года реформы число обращений в мой адрес по вопросам обращения с ТКО стало минимальным. И у населения, и у юрлиц полное понимание, за что они платят, поскольку мусор вывозится своевременно, к тому же благодаря Регоператору на системной основе старые баки заменяются на новые. Сеть представителей Регоператора в каждом городе и районе помогает и дачным сообществам, и гаражным кооперативам, и юрлицам в заключении договоров на максимально удобных условиях. Помимо этого, Регоператор постоянно проводит акции и иные просветительские мероприятия по повышению культуры потребителей, внося свой вклад в защиту экологии, — прокомментировал интернет-изданию "Ридовка" руководитель центра "ЖКХ Контроль" по Республике Коми Дарья Шучалина.
Для жителей Коми важно, что "Регоператор Севера" местная организация. Поэтому изнутри понимает все проблемы региона. Также это влияет на экономическую составляющую, поскольку налоги, которые платит компания, напрямую поступают в региональный бюджет.
— Сегодня в нашей компании работает порядка 500 человек. Всего в этой области, вместе с нашими перевозчиками, задействовано более 800 человек. У каждого есть семья, дети, родители, которые зависят от них, то есть в общей сложности больше 2000 жителей республики так или иначе связано с нами. Мы полностью выполняем социальные обязательства перед сотрудниками. Никаких зарплат в конвертах или серых схем. Люди работают, и они уверены, что все налоги за них отчисляются, пенсионный стаж идет. В 2021 году "Региональный оператор Севера" заплатил налоги в региональный и ухтинский бюджеты в размере 83 595 952 рублей, в федеральный бюджет перечислили более 38 миллионов рублей. Взносы во внебюджетные фонды составляют более 115 миллионов рублей. Это открытая информация, мы ни от кого ее не прячем, — рассказал "Ридовке" Виталий Габуев, учредитель ООО "Региональный оператор Севера".
Летом 2022 года "Региональный оператор Севера" запланировал строительство единственного в Коми мусоросортировочного комплекса на полигоне, который расположен в Эжвинском районе. Этот вариант мог стать оптимальным, после принятия нового закона президентом России об уменьшении количества отходов, направляемых на полигоны. У организации есть вся необходимая техника и оборудование, и она обслуживает практически все полигоны твердых бытовых отходов.
Регоператор проводил презентацию и приглашал на нее сотрудников СМИ и органов власти. Но кроме представителей администрации Эжвинского района и Минприроды никто из ведомств не явился.
Однако, как сообщают интернет СМИ, организация постоянно сталкивается с искусственными препятствиями. В 2020 году, по словам представителей Регоператора, на них оказывалось серьезное давление. Справиться с ним получилось лишь с помощью привлечения частных инвестиций. Но с весны 2022 года организация испытывает новые трудности.
По сообщению "Ридовки" в мае 2022 года региональные власти заключили предварительное соглашение о взаимодействии в сфере обращения с отходами с новой организацией АО "Телеком Хаус". На сайте "Руспрофайл" указано, что компания зарегистрирована в Москве лишь в марте 2022 года, а уставный капитал ее составляет 20 000 рублей. Заниматься деятельностью, связанной с отходами, потенциально будет дочерняя организация ООО "Экоинтегратор" из Архангельска.
На сайтах некоторых СМИ опубликованы судебные иски в адрес "Экоинтегратора". В которых указано, что из-за многочисленных обращений граждан, организацию могут лишить лицензии на этот вид деятельности.
Простыми словами: есть "Региональный оператор Севера", который имеет всю необходимую технику и уже начал работу над новым мусоросортировочным комплексом на существующем полигоне. Но его полномочия хотят передать организации, которую в ближайшее время могут лишить разрешения на деятельность, связанную с отходами.
Помимо этого, по сообщению "Ридовки" в планы "Экоинтегратора" входит строительство нового полигона в поселке Мандач. От Сыктывкара это всего 34 километра. Но многие помнят ситуацию с Шиесом, на защиту которого встали сотни людей. А до него было расстояние почти в три раза больше. Также в Мандаче нет подходящей инфраструктуры и коммуникаций. Но на популярном интернет-сайте уже размещены вакансии от ООО "Экоинтегратор".
Также создание мусорного полигона на расстоянии 34 километров по прямой от Сыктывкара может увеличить тарифы на вывоз мусора для горожан. А если "Региональный оператор Севера" уйдет со своего поста уже сейчас, то мусор вовсе будет некому и некуда вывозить.
Работа "Регионального оператора Севера" в цифрах:
- 20 районов Республики Коми
- Обслуживаются более 800 000 жителей
- Обслуживаются более 9000 юридических лиц
- Работают более 800 сотрудников
- За 2021 год вывезли более 210 000 тонн мусора
- Более 220 единиц машин и техники
- Более 3000 мусорных контейнеров