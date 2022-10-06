Подростка, который гулял по Ухте с нацистским орденом, оштрафуют

После сообщения в полицию о подростке, который разгуливал по Ухте с символом, напоминающим нацистскую награду, за дело взялись правоохранители. Информация вскоре подтвердилась и теперь парню грозит наказание. Об этом сообщили в МВД по республике.

Напомним, на днях в ухе заметили парня, который надел на себя символ, подозрительно похожий на нацистскую награду. Одна из посетительниц ТЦ, где его видели, попросила снять символ, но подросток отказался. Горожанка же заявила об увиденном в полицию.