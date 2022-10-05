По Ухте гулял подросток со значком, очень похожим на фашистскую символику

4 октября ухтинка заметила в одном из торговых центров города молодого человека со значком, который был подозрительно похож на фашистскую символику, сообщает информационная программа "День" со ссылкой на слова горожанки.

Очевидица рассказала, что значок был похож на награду третьего рейха. Женщина попросила подростка снять знак, но, по ее словам, в ответ получила отказ и целую тираду о том, что это якобы семейная реликвия, а так же затронул спецоперацию и Украину. Мама подростка при этом якобы попросила отстать от подростка, мол, "он же еще ребенок".