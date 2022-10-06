В Сыктывкаре простились с 18-летней девушкой, которая разбилась в ДТП

В Сыктывкаре простились с 18-летней девушкой, которая погибла в страшном ДТП на улице Пермской. Похороны прошли 5 октября.

Напомним, 4 октября на улице Пермской произошла смертельная авария, где погибла 18-летняя сыктывкарка. По словам знакомых, девушка ехала поздним вечером на день рождения друга, но так и не смогла попасть на праздник. Выполняя поворот на ВАЗ-2115, сыктывкарка не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в столб. Как выяснилось, она не была пристегнута, а ее друзья утверждают, что тормоза автомобиля были неисправны. Тело девушки извлекали спасатели.