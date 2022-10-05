Для поддержки мобилизованных в фонд "Добрая республика" передали более 800 000 рублей

Собрать эти средства удалось благодаря жителям Республики Коми.
Как отмечают добровольцы, недавно вернувшиеся с территории проведения СВО, необходимая экипировка призванным по частичной мобилизации выдается в полном объеме. Туда входят: комплект бронезащиты – каска, жилет; комплект формы – летней и зимней; берцы, носки, ремень, один подсумок и четыре магазина. Аптечка, в которой обязательно будут индивидуальный перевязочный пакет и жгут, очиститель для воды.
Однако для дополнительного удобства резервистов некоторые вещи они могут взять с собой самостоятельно. При этом небезразличные жители республики все чаще задаются вопросом, как можно оказать солдатам посильную поддержку. С этой целью, а также для дополнительной поддержки призванных по частичной мобилизации фонд "Добрая Республика" объявил сбор средств. На эти денежные средства будет приобретено дополнительное снаряжение и средства первой необходимости для призванных по частичной мобилизации.
Реквизиты для перечисления указаны ниже:
Получатель платежа:
ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980
Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк
Назначение платежа для физических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта".
Назначение платежа для юридических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН".
По состоянию на 5 октября 2022 года благодаря неравнодушным жителям, предпринимателям, организациям, депутатам, членам и сторонникам партии "Единая Россия", а также общественным объединениям республики собрано уже 820 000 рублей.