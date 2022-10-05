Для поддержки мобилизованных в фонд "Добрая республика" передали более 800 000 рублей

Собрать эти средства удалось благодаря жителям Республики Коми. Как отмечают добровольцы, недавно вернувшиеся с территории проведения СВО, необходимая экипировка призванным по частичной мобилизации выдается в полном объеме. Туда входят: комплект бронезащиты – каска, жилет; комплект формы – летней и зимней; берцы, носки, ремень, один подсумок и четыре магазина. Аптечка, в которой обязательно будут индивидуальный перевязочный пакет и жгут, очиститель для воды.

Однако для дополнительного удобства резервистов некоторые вещи они могут взять с собой самостоятельно. При этом небезразличные жители республики все чаще задаются вопросом, как можно оказать солдатам посильную поддержку. С этой целью, а также для дополнительной поддержки призванных по частичной мобилизации фонд "Добрая Республика" объявил сбор средств. На эти денежные средства будет приобретено дополнительное снаряжение и средства первой необходимости для призванных по частичной мобилизации.